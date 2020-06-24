Экстрасенс предсказал будущее Аллы Пугачевой

На сцену Примадонна уже не вернется

Алла Пугачева больше не вернется с большими концертами на сцену. Такое предсказание дал известный таролог и финалист "Битвы экстрасенсов" Александр Кинжинов.

Сам он хотел бы, чтобы Пугачева вернулась на большую сцену и снова радовала поклонников новыми песнями, но карты, увы, говорят об обратном. Не исключено, что певица все же будет выходить на сцену, но с единичными выступлениями, пишет издание argumenti.ru. Нужно иметь грандиозное мужество, чтобы вовремя остановиться, полагает Кинжинов.

Но все так плохо, уверен таролог. Судя по картам, дело Пугачевой продолжит ее младшая дочь – Лиза. Девочка растет очень талантливой и имеет все шансы заменить свою мать на сцене.

Алла Пугачева завершила сольную карьеру десять лет. Однако несколько раз все же выходила на сцену. Например, в прошлом году певица дала сольные концерты в Минске и в Москве по случаю своего юбилея.

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