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Лукашенко назвал Москву столицей родины и пообещал победить

17:39
  • среда
  • 24 июня 2020

Чьей - не уточнил

Александр Лукашенко после Парада Победы в Москве пообщался с гостями и пожелал им здоровья. Кто-то из зрителей, увидев иностранных лидеров, в том числе белорусского лидера, выкрикнул с трибуны: "Спасибо, что приехали, друзья!"

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"В столицу родины приехали! Победим, выстоим" – сказал в ответ Лукашенко, пожелав собравшимся не болеть, пишет РИА Новости.

Президент Белоруссии приехал в Москву вместе с тремя сыновьями. Во время парада двое из них сидели во втором ряду. А младший – Николай – расположился в первом ряду рядом с отцом.

Сразу после завершения праздничных мероприятий Александр Лукашенко вместе с детьми улетел в Минск. Об этом сообщили в посольстве Белоруссии в Москве.

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