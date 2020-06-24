Расставание Харламова и Асмус оказалось "разводом"

Все поверили

Развод Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем. Об этом рассказал ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.

Он подтвердил, что Харламов и Асмус стали участниками шоу. Им досталось одно задание на двоих. Посты о разводе были написаны "с карточки".

"Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство", — заявил ведущий в интервью kp.ru.

Правда раскроется только в июле, когда выйдет выпуск, в котором принимали участие телеведущий и актриса. Маркони предположил, что Харламов и Асмус пока продолжат утверждать, что действительно разводятся.

"Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить "нет, нет" [это не шоу], но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем", — сказал Владимир Маркони.

Ранее Гарик Харламов и Кристина Асмус одновременно в своих инстаграмах объявили о том, что решили развестись после восьми лет брака. Они не стали называть причину расставания, но отметили, что в этом не виноваты фильм "Текст", самоизоляция и "кто-то третий".

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