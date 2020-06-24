Сын Лукашенко на параде в Москве привел в восторг пользователей соцсетей

15-летний Коля сидел в первом ряду

Александр Лукашенко посетил парад Победы на Красной площади. В Москву белорусский лидер прилетел с тремя сыновьями. Они сидели на трибуне во время парада, но все внимание пользователей социальных сетей привлек младший сын – Николай.

Коля давно украл сердца интернет-пользователей. 15-летний сын Лукашенко за последние годы возмужал и, по мнению наблюдателей, похорошел. Это подтверждают комментарии в твиттере.

"Всё-таки Коля Лукашенко однозначно краш"

Краш на языке современной молодежи означает человека, в которого влюблен.

"У Лукашенко сын просто *огонь*" "Интересно, а сам Коля Лукашенко знает, как его любят в соцсетях?"

Многие пользовательницы социальных сетей заявили, что срочно отправляются гулять по Москве в надежде встретить Колю Лукашенко. Спешим расстроить. Белорусский президент вместе с сыновьями сразу после парада отбыл в родной Минск.

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