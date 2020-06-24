От Владивостока до Калининграда: как в России праздновали юбилей Победы

По всей стране прошли парады

Парады в честь 75-летия Победы прошли в 28 городах страны. В общей сложности, в них приняли участие 64 тысячи военнослужащих и две с половиной тысячи единиц техники. Торжества начались на Дальнем Востоке. Там жители первыми смогли увидеть, как промаршировали военные. А в Крыму окончание самой страшной войны в истории человечества отметили на земле, воде и в воздухе. В Новосибирске впервые состоялось воздушное шествие "Бессмертного полка".

В этот день взгляды всей страны устремлены в небо. Мирное и спокойное. Сегодня громкое троекратное "Ура!" прокатилось по всей стране – от Дальнего Востока и до Калининграда. Города-герои, города воинской славы, города, где создавалось оружие Победы, празднуют окончание самой страшной войны в истории человечества.

Парад в Севастополе начинается в акватории. Командующий флотом обходит строй кораблей. Но, пожалуй, самая долгожданная и зрелищная часть парада – механизированную колонну возглавляет оружие победы. Танки, самоходки, легендарные "Катюши", зенитки, полвека стоявшие на музейном постаменте. Виктор Исаев помогал ремонтной бригаде восстанавливать боевые машины. Ушел на фронт еще мальчишкой и дошел до Берлина. В свои 95 он может рассказать, как выпрыгнуть из горящей самоходки и как завести танк воздухом.

Сегодня они снова надели свои ордена. Ветераны – единственные гости этого праздника, что воочию могут увидеть шествие колонн техники. Их воспоминания о тех временах, и о том, как узнали о долгожданной Победе, свежи и сегодня.

За их плечами и сегодня вся страна, которая хоть и смотрела парад по телевизору, снова чувствовала ту же гордость, что и все эти 75 лет. А за штурвалом, в пехотном ряду – современные герои, которые сегодня волнуются больше, чем когда идут в бой.

Многие из них сегодня встречают этот день вдали от родины. В одном строю летчики, военные полицейские, инженеры, связисты, медики - более тысячи военнослужащих. Парад на авиабазе "Хмеймим" проходит сразу на двух языках - русском и арабском.

"Я все это время вместе с русскими воевал с террористами. И за это время хорошо выучил: кто носит георгиевскую ленточку на груди, тот всегда побеждает! Стараемся", - говорит командир парадного расчета армии Сирии Айман Айсбек.

Хмеймим - это, в первую очередь, авиабаза. Вертолеты Ми-8 и Ми-35. А50 - самолёт радиолокационного обнаружения. Боевые "сушки". Машины идут на форсаже всего в 50 метрах от земли. Пилотам привычнее другие скорости и высоты.

"Самолет у нас наиболее скоростной по отношению к другим. Необходимо выходить вовремя во все точки, согласно расчётному времени", - говорит командир авиационного звена самолетов Су-35С Юрий Белов.

200 голубей сегодня выпустили на Поклонной горе, как символ счастья и мира. Эту акцию подхватила вся страна. И бумажные и живые - они взмывают в небо, еще раз напоминая нам о подвигах погибших героев.

Молодые липы - как не вернувшиеся с войны солдаты. В память о них, чьи имена так и остались неизвестными, прошла акция – Сад памяти. Многие регионы подхватили эту идею.

Погибших в годы войны сегодня гудками благодарили и в дороге и в море: корабли Тихоокеанского флота, поезда, заводы. Колокольный звон эхом разносится, неся весть о победе. Чтобы помнили и чтобы гордились.

Елена Макарова, Никита Васильев, Ольга Скрипникова. "ТВ Центр.

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