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Депутат МГД Людмила Гусева высказалась по вопросу защиты детей от сниффинга

19:24
  • среда
  • 24 июня 2020

Профилактика этого явления отсутствует

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева высказалась по вопросу защиты детей от сниффинга.

"Главный вопрос, можем ли мы гарантировать, что наши дети не столкнутся с этой проблемой? Я думаю, для всех очевидно, что в современном мире с его огромными потоками информации, плотностью коммуникаций и темпом жизни родители не всегда могут в полной мере проконтролировать безопасность своих детей, защитить их от грозящих им бед, здесь необходима помощь государства", – полагает депутат.

Она отметила, что в 90% случаев сниффингу подвержены дети, не входящие в группу риска и не отличающиеся асоциальным поведением. Родители и учителя долгое время могут не замечать изменений в состоянии ребенка.  При этом смерть может наступить уже после первого употребления углеводородных газов. За последние два года в России таким образом погибли 267 детей и подростков.

Отдельные программы профилактики этого явления отсутствуют. Проблема газовой токсикомании не была отражена ни в федеральном, ни в региональном законодательстве, но сегодня остро встал вопрос необходимости законодательных актов для решения проблемы, подчеркнула депутат.

Гусева напомнила, что на недавнем заседании Мосгордумы депутаты приняли пакет важных законодательных инициатив, которые помогут защитить детей от опасной зависимости.

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