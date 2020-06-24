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Белорусский принц: как менялся Коля Лукашенко

19:54
  • среда
  • 24 июня 2020

Сын белорусского лидера возмужал и похорошел

Младший сын Александра Лукашенко за последние годы сильно изменился - 15-летний Коля возмужал и похорошел. Настолько, что буквально влюбил в себя пользовательниц соцсетей.

Привлек он внимание и во время Парада Победы в Москве 24 июня. Коля сидел в первом рядом, всего в нескольких метрах от Владимира Путина. В соцсетях многие признались, что не могли оторвать от него глаз. Каких только эпитетов он не удостоился. Колю назвали и альфа-самцом, и белорусским вариантом принца Уильяма. Многие не отказались бы лично познакомиться с сыном Лукашенко.

Хотя еще совсем недавно мальчик, которого Александр Лукашенко, брал с собой едва ли не на все встречи, в том числе с иностранными лидерами, вызывал только усмешки. Так, например, несколько лет назад во время визита с отцом в Китай, Коля, не зная куда встать, несколько раз покрутился вокруг себя перед камерами и Си Цзиньпином.

О том, как менялся Коля Лукашенко - смотрите в фотогалерее TVC.RU.

 

 

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Сын Александра Лукашенко Николай
Сын Александра Лукашенко Николай
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Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко
Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко
Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко
Александр Лукашенко с сыном Николаем
Александр Лукашенко с сыном Николаем
Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко
Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко
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