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Число жертв COVID-19 в Москве за минувшие сутки увеличилось на 12

08:19
  • четверг
  • 25 июня 2020

Выздоровели от коронавируса более 2 тысяч

За минувшие сутки в Москве умерли 12 человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19. По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число жертв инфекции в столице достигло 3669 человек.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 600 тысяч

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в оперштабе.

За время пандемии в столице, по последним данным, выявлено почти 217 тысяч случаев заражения коронавирусом. 24 июня число новых зараженных было минимальным с 9 апреля – 811.

За последние сутки в Москве вылечились более 2 тысяч пациентов. Всего выздоровевших  - свыше 141 тысячи человек.

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