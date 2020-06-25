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В России началось голосование по поправкам в Конституцию

08:21
  • четверг
  • 25 июня 2020

Основной день - 1 июля

Стартовало общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституции. Указом президента основным днём определено 1 июля, но для удобства и безопасности граждан участки открылись уже 25 июня.

В течение недели в стране без выходных будут работать 96 с половиной тысяч участковых комиссий. Проголосовать можно также на дому. Для этого нужно заранее позвонить в участковую комиссию. Её сотрудники приедут по указанному адресу.

В Москве и Нижегородской области можно будет также подать свой голос через интернет. Для участия в волеизъявлении через специальный портал зарегистрировались уже более миллиона москвичей. Дистанционное электронное голосование также проходит с 25 по 30 июня включительно.

Итоги голосования будут подведены уже 1 июля.

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Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
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