Росавиация предложила возобновить международные полеты

Решение по этому вопросу пока не принято

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству возобновить авиасообщение со странами СНГ. Полеты в страны дальнего зарубежья, по его мнению, можно открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Как пишет "Коммерсант", оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору изучить вопрос с поэтапным возобновлением авиасообщения.

"Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации", - рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, где ознакомились с письмом от Александра Нерадько.

Источники издания в авиакомпаниях предположили, что для начала власти могут разрешить полеты в Узбекистан и Таджикистан. Эти направления пользуются спросом у трудовых мигрантов. По мнению экспертов, открытие сообщения со странами СНГ не сможет кардинально улучшить положение авиакомпаний, которые терпят значительные убытки из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в марте Россия приостановила международное авиасообщение из-за COVID-19. В июне ограничения частично сняли. В частности, россиянам разрешили уезжать за границу для помощи родственникам, нуждающимся в уходе, а также для учебы и работы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"