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Лишенная рекламного контракта Собчак решила подать в суд

08:52
  • четверг
  • 25 июня 2020

Российскую телеведущую обвинили в расизме

Ксения Собчак решила подать в суд на немецкое издание Business Insider. Журналисты обвинили российскую телеведущую в расизме и утверждали, что именно это стало причиной разрыва концерном Audi рекламного контракта со светской львицей.
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"Я подаю в суд на издание Business Insider по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми" и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь", - написала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Телеведущая утверждает, что никогда не произносила таких слов. Собчак подчеркивает, что для нее люди делятся не "на белых и черных, кавказцев и азиатов – но на умных и глупых", кроме того, она не поддерживает любой протест в любой стране, когда он связан с насилием.

Собчак активно комментировала в соцсетях беспорядки, которые вспыхнули в США после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.  Она, в частности, раскритиковала погромы бутиков и "уничтожение частной собственности" – в то же время отметив, что против расизма и полицейской жестокости.

Тем временем немецкий автоконцерн Audi AG заявил о разрыве рекламного контракта с Собчак. В концерне заявили, что главная причина - в пересмотре программы рекламного сотрудничества, однако признали, что противоречивые посты телеведущей о протестах в США также сыграли свою роль. При этом решение прекратить сотрудничество с Собчак было принято еще до того, как в соцсетях появились высказывания Собчак на тему протестов, подчеркнули в Audi.

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