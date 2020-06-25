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"Напекло голову": солдат разбил машину ФСО на параде в Москве

08:54
  • четверг
  • 25 июня 2020

Перед этим молодого человека перевели в резерв

ФСБ предотвратила инцидент во время Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня. Как сообщают СМИ, по требованию военной контрразведки ведомства, одного из солдатов-срочников перевели в резерв.

Лишившись возможности пройти по брусчатке Красной площади, молодой человек разбил прикладом автомата стекла автомобиля ФСО. Как сообщил журналист Владимир Соловьев, солдат сделал это из-за обиды на сотрудников ФСБ. В объяснительной записке срочник написал, что за ним следили из машины и пытались облучить, утверждает Соловьев. Он предположил, что солдату "напекло голову".

По данным телеграм-канала "112", провокатором оказался солдат-срочник Никита Е. Он родом из Калуги. Ранее он якобы злоупотреблял алкоголем.

Что стало причиной перевода солдата в резерв, доподлинно неизвестно. Также нет достоверных данных о том, что замышлял молодой человек. Как пишет издание argumenti.ru, разбить стекло машины ФСО он мог, расстроившись из-за невозможности принять участие в параде.

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