Ефремов пообещал усыновить детей из семьи Захарова

Актер хочет помочь родным погибшего

Адвокат Эльман Пашаев, который представляет в суде интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить несовершеннолетних родственников Сергея Захарова, который погиб в злополучном ДТП.

"Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю", - заявил Пашаев в эфире "Эха Москвы".

По словам юриста, Ефремов хочет помочь семье погибшего, чтобы частично облегчить свои моральные страдания. Однако речь не идет о попытке откупиться от уголовного дела и избежать наказания. Никаких взяток Ефремов никому не собирается давать, подчеркнул юрист.

Эльман Пашаев назвал "крайне маловероятной" возможность того, что актер избежит реального срока заключения.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. По данным СМИ, у Захарова остались взрослые сыновья, внучка и крестник.

Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Артист извинился перед родственниками погибшего и предложил им финансовую помощь, однако те пока не готовы ее принять.

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