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В Москве открылись все участки для голосования по Конституции

09:22
  • четверг
  • 25 июня 2020

Их более 3,6 тысячи

В Москве в четверг утром открылись все участки для голосования по поправкам в Конституцию. Всего из более 3,6 тысячи. Об этом сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции стартовало 25 июня на всей территории России. Россияне смогут проголосовать в период до 30 июня. Основной день голосования – 1 июля.

В Москве и Нижегородской области можно отдать свой голос через интернет. Для участия в волеизъявлении через специальный портал зарегистрировались уже более миллиона москвичей. Дистанционное электронное голосование также проходит с 25 по 30 июня включительно.

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