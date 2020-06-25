Внук Пугачевой объяснил нежелание заводить детей

Не нагулялся еще

Никита Пресняков ответил на один из самых волнующих его поклонников вопросов – про отсутствие детей. Внук Аллы Пугачевой заявил, что время обзаводиться потомством еще не пришло.

По словам Преснякова, он и его 23-летняя супруга Алена Краснова еще не встали на ноги. А брать деньги у состоятельных родных Никита не хочет, предпочитая зарабатывать самостоятельно.

Еще одной причиной отсутствия детей Пресняков назвал возраст, пишет teleprogramma.pro. Мол, они с Аленой еще слишком молоды.

Кроме того, пара любит путешествовать и узнавать мир. Никита заметил, что ездить в другие страны с маленьким ребенком не так уж просто.

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