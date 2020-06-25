Число жертв коронавируса в мире превысило 482 тысячи

Общее число заразившихся приблизилось к 9,5 миллиона

Новые данные о ситуации с коронавирусом в мире обнародовал американский университет Хопкинса. На 8:00 утра по московскому времени число жертв COVID-19 составило 482 тысячи 184 человека.

Таким образом, рост количества скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний составил 4,6 тысячи – против 5 тысяч 413 человек днем ранее.

Общее число заразившихся COVID-19 за время пандемии, по данным университета, достигло 9 408 757. За последние сутки выявлен 145 тысяч 291 новый случай. Выздоровели 4,7 миллиона человек.

Больше всего зараженных зафиксировано в США - 2 381 538. Бразилия – на втором месте, там инфицированных COVID-19 1 188 631 человек.

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