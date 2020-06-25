Россиянам предложат деньги в обмен на место в детском саду

У родителей должно быть право выбора

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать компенсацию родителям, которые откажутся от места в детском саду для своего ребенка.

По словам Власова, в дошкольных учреждениях не хватает мест. Чтобы решить эту проблему, семьям можно предложить выбор - получить место в детском саду либо оформить ежемесячную выплату.

"Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду", - цитирует Василия Власова RT.

По его мнению, вариант с выплатой устроит родителей, у которых есть родственники, готовые сидеть с детьми в рабочие часы. Это станет для них существенной мерой финансовой поддержки, уверен парламентарий. При желании родители смогут отказаться от компенсации и снова встать в очередь в детский сад.

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