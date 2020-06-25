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"Нервы треплют": Петросян страдает из-за ссоры дочери с Брухуновой

10:02
  • четверг
  • 25 июня 2020

Наследство юмориста не дает им покоя?

Слухи о ссоре Евгения Петросяна с его единственной дочерью ходят давно. Говорят, 51-летняя Викторина невзлюбила Татьяну Брухунову и боится, что той достанутся деньги и произведения искусства отца, который до сих пор делит имущество с Еленой Степаненко. Если верить слухам, юморист оказался словно между молотом и наковальней. 
Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном

"Молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют. <...> Дочь переживает, что Татьяне от миллионов Петросяна немало отлетает, он много чего уже оформил на молодую жену. А Брухуновой, видимо, этого мало. Хотя раньше такой легкомысленной щедрости я за Петросяном не замечал", - рассказал kp.ru писатель-сатирик Леонид Натапов.

По его мнению, до свадьбы Брухунова строила из себя молчаливую и покорную барышню, а теперь "веревки из мужа вьет". 

Поговаривают, будто конфликт между Петросяном и его дочерью обостряют слухи о ребенке, который суррогатная мать якобы родила для юмориста и его возлюбленной. Знаменитая пара это опровергает, но в звездных кругах уже все прослышали о наследнике Петросяна. "Регина [Дубовицкая] мне сказала, что Евгений Ваганович женился на Татьяне, чтобы новый наследник носил его фамилию", - поделилась диетолог Марият Мухина.

Слухи о романе Петросяна и Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. Петросян и Брухунова не комментируют свои отношения, но уже и не скрывают их. По данным СМИ, они поженились в 2019 году в Кутузовском загсе.

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