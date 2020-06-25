"Свое мнение не нужно замалчивать": как россияне голосуют по Конституции

Голосование по поправкам стартовало 25 июня и продлится до 1 июля

В России началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Оно завершится 1 июля. Для удобства и обеспечения безопасности отдать свой голос можно разными способами, даже на дому. Жители Москвы и Нижегородской области могут выразить свое мнение в электронной форме. Избирательные участки уже открылись во всех регионах, первыми голосовать начали на Дальнем Востоке.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось по всей стране, уже открыты почти 96 тысяч участков. Везде с соблюдением норм безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

"Замечательно все организовано. Померили температуру, выдали масочки, перчатки. Тут соблюдается режим тоже. Прошли. Паспорт показали. Все я спокойненько посмотрела, подумала, сделала свой выбор и отправила свой бюллетень в урну. Я с удовольствием это сделала. С удовольствием!" – говорит жительница Владивостока Светлана Физиева.

Первыми утром начали голосовать регионы Дальнего Востока. И еще одно новшество: некоторые участки организованы на крупных предприятиях и социальных объектах. Это дало возможность избежать большого скопления людей.

В Приморском краевом перинатальном центре врачи и пациенты голосовали и раньше. Но эпидемия коронавируса наложила новые требования. На полу: дезинфицирующие коврики, и даже санитайзеров два. Один - для входящих с улицы, другой - для тех, кто в помещении. Едва выдается свободная минута, сотрудники центра спешат в специальную комнату для голосования.

"Это возможность выразить свою гражданскую позицию, не промолчать. Потому что мы все являемся гражданами своей страны и мы должны быть активны. Для того чтобы наше мнение учитывалось, его не нужно замалчивать, его нужно наоборот стараться активно выражать", - говорит врач акушерского отделения патологии беременности Ксения Лоференко.

Голосуют и в открытом море. Экипаж корабля, как правило, - десятки человек. Все знакомы, но процедура соблюдается неукоснительно. Предъявление паспорта обязательно. Кабина для голосования прямо на мостике. Бюллетени опускают в опечатанную урну.

"На выборах присутствовало 16 человек. Голосование прошло в соответствии с законодательством Российской федерации. Замечаний по голосованию нет", - отчитался капитан Владимир Федоренко.

Именно в целях безопасности голосование по поправкам в Конституцию будет проходить в течение недели - до 1 июля, это основной день. Кроме того, в Нижегородской области и Москве выразить свое мнение можно в электронной форме. Заявки на порталах госуслуг и mos.ru принимались до 21 июня. В Нижегородской области их поступило почти 140 тысяч, а в столице - более миллиона.

"Заранее я зарегистрировалась на сайте mos.ru, я голосовала на mos.ru. Сейчас пришла только что сюда в ОП, пока здесь вы начали разговаривать, я за это время зашла, ввела логин-пароль, мне пришел код на мобильный телефон, я проголосовала. Вот, мой голос учтен", - рассказала президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

Следить за ходом голосования, в частности, в Москве будут 20 тысяч наблюдателей. Координирует их работу Общественный штаб.

"У нас работать будут и мобильные бригады, и группы разбора нарушений. Если какие-то нарушения, какие-то эксцессы с оборудованием, то мы тоже будем реагировать и принимать меры, с тем, чтобы гражданам обеспечить достойное, честное, открытое волеизъявление по вопросам, поставленным на голосование", - рассказал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию Илья Массух.

В Москве, как и еще в 70 регионах, все участки оборудованы видеокамерами. А поскольку голосование продлится неделю, избирательные урны останутся под наблюдением круглые сутки. Для этого в помещениях даже не будут выключать свет. А сейфы с документами на ночь опечатают.

Алексей Платонов, Ольга Скрипникова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"