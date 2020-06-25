ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Музеи, зоопарки и торговые центры снова открылись в Подмосковье

11:54
  • четверг
  • 25 июня 2020

Регион перешел к новому этапу ограничений

В России постепенно снимают ограничения в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Сегодня к новому этапу перешла Московская область, передает "ТВ Центр".

С этого дня возобновляют работу предприятия сферы услуг и торговые центры. Но кинотеатры и фуд-корты пока по-прежнему недоступны. Снова открываются выставочные центры, музеи и зоопарки. Правда, билеты будут продавать онлайн, чтобы избежать больших скоплений людей.

Предоставлять полный объем услуг начинают и подмосковные медицинские учреждения. В целях безопасности в поликлиниках увеличат интервал между приёмами пациентов. 

Сегодня часть ограничений снимают также в Санкт-Петербурге, Ингушетии и в Кузбассе. Врачи напоминают: опасность распространения инфекции всё ещё сохраняется. И нельзя пренебрегать мерами профилактики. Посещать общественные места можно только в маске.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Работа музеев после нового этапа снятия ограничений
Работа музеев после нового этапа снятия ограничений
Торговый центр
Торговый центр
Работа ресторанов после нового этапа снятия ограничений
Работа ресторанов после нового этапа снятия ограничений
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
Девушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.