Музеи, зоопарки и торговые центры снова открылись в Подмосковье

Регион перешел к новому этапу ограничений

В России постепенно снимают ограничения в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Сегодня к новому этапу перешла Московская область, передает "ТВ Центр".

С этого дня возобновляют работу предприятия сферы услуг и торговые центры. Но кинотеатры и фуд-корты пока по-прежнему недоступны. Снова открываются выставочные центры, музеи и зоопарки. Правда, билеты будут продавать онлайн, чтобы избежать больших скоплений людей.

Предоставлять полный объем услуг начинают и подмосковные медицинские учреждения. В целях безопасности в поликлиниках увеличат интервал между приёмами пациентов.

Сегодня часть ограничений снимают также в Санкт-Петербурге, Ингушетии и в Кузбассе. Врачи напоминают: опасность распространения инфекции всё ещё сохраняется. И нельзя пренебрегать мерами профилактики. Посещать общественные места можно только в маске.

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