Польша готова заплатить за американские войска на своей территории

Трамп допустил переброску военных из Германии в Польшу

Анджей Дуда польщен. И не только потому, что он первый иностранный гость в Овальном кабинете, которого после объявления эпидемии коронавируса в США принимает Дональд Трамп. Хозяин Белого дома согласился обсудить размещение в Польше дополнительного контингента американских военных. Официальный документ еще не подписан, но предварительно договоренности достигнуты. И Дуда спешит представить себя защитником Европы от российской угрозы.

"Безопасность Европы очень важна для меня. Сегодня мы вступаем в новую стадию. У нас, европейцев, нет никаких сомнений в том, что если какая-то часть вооруженных сил США будет выведена из Европы, то это будет очень пагубно для европейской безопасности. Так что, по нашему мнению, глубоко оправданно добиваться того, чтобы американские войска остались в Европе", - заявил Дуда.

Но, похоже, уходить из Европы США и не планировали. Хотя Дональд Трамп показательно обиделся на Берлин. Мол, Вашингтон защищает Германию от русских, а она взамен не хочет покупать американские нефть и газ. Предпочитает российские. Поэтому Трамп ещё неделю назад заявил, что выводит часть своих морпехов из Германии. И тут свои услуги по размещению контингента предлагает Польша.

"На нашей сегодняшней встрече президент Дуда и я подтвердили жизненно важный союз между нашими народами. Польша заплатит за отправку дополнительных войск и, вероятно, их перебросят из Германии. Мы собираемся сократить наши войска там, с 52 тысяч до 25 тысяч. Кто-то вернется домой, а кто-то отправится в другие места. Польша могла бы стать одним из тех других мест в Европе", - заявил Трамп.

В Польше уже расквартированы 5 тысяч американских солдат. Каким будет по численности новый контингент, пока не ясно. Этот вопрос ни Вашингтон, ни Варшава пока не комментируют. Но польские газеты, ссылаясь на свои источники, приводят такие цифры.

"В нашу страну должны приехать до 2000 американских солдат. Будет передислоцировано командование 5-го корпуса армии США и 30 истребителей F-16. Кроме того, Польше передадут 5 самолётов Hercules, уже стоявших на вооружении", - пишет Gazeta Prawna.

К этой новости в самой Польше отнеслись по-разному. Например, бывший главком сухопутных войск, генерал Вальдемар Скшипчак, считает, что излишняя милитаризация абсолютно ни к чему. И призвал Дуду отказаться от этой затеи, напомнив, что содержание американских войск обходится простым полякам слишком дорого. А страна и так вкладывает больше средств в развитие военно-промышленного комплекса США, чем остальные европейские государства. Содержание только одной американской бронетанковой дивизии, о размещении которой просит Польша, обойдется в ее казне в 1,5- 2 миллиарда евро. Но Анджей Дуда, похоже, не скупится на расходы и постоянно заявляет и полякам и европейцам, что все это ради безопасности и защиты от Москвы. Ну или потому что ему очень нужно набрать голоса на очередных президентских выборах.

Тимур Абдуллаев, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".

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