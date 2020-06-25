В Алеппо началось восстановление престижного района

Боевики превратили его в руины

В освобождённые районы сирийского Алеппо возвращаются беженцы. В посёлке Захра шесть лет велись бои. Территория была захвачена боевиками. И сейчас инфраструктура практически полностью разрушена. Некоторые дома повреждены настолько, что приходится сносить. А где-то до сих пор встречаются неразорвавшиеся снаряды.

Работы предстоит немало: район Захра освободили только прошлой зимой. Бои здесь шли за каждый квартал, за каждый дом. Все захваченные здания боевики превращали в укрепсооружения. Оборудовали огневые точки. Чем выше этаж, тем дальше и прицельнее можно было вести огонь. Не забывали и о своём основном промысле - мародерстве.

Работать на стройке по-настоящему опасно. В горах мусора встречаются неразорвавшиеся снаряды и самодельные взрывные баллоны.

До войны Захра считалась хорошим, развивающимся районом Алеппо. Этот статус предстоит вернуть. Все больше людей возвращаются в свои дома и начинают ремонт.

В одном из домов из окон видна обустроена кухня с газовым баллоном. В следующей комнате матрасы. На веревках сушится белье. Проблема беженцев, людей, которым просто некуда идти, остаётся актуальной и в поствоенное время.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр", Сирия.

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