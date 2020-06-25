Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Саши Шемякина

Собрано уже более 4 миллионов рублей
Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение Александра Шемякина. Для семьи сумма неподъёмная - более 9 миллионов 700 тысяч рублей.
За прошедшие дни на счёт фонда поступило свыше 4 миллионов. Мы благодарим всех, кто откликнулся и подарил ребёнку шанс на жизнь. Осталось собрать около пяти с половиной миллионов рублей.
Саша борется с нейробластомой четвертой степени. Семь курсов химиотерапии, операция, лучевая терапия и пересадка костного мозга остановили развитие болезни, но не вылечили полностью. И теперь малыш срочно нуждается в иммунотерапии.
Чтобы помочь Саше, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.
Реквизиты для перевода:
Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям
ИНН: 7819030709
КПП: 784101001
Р/счет: 40703810655240000096
Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
БИК: 044030653
К/счет: 30101810500000000653
Назначение платежа: помощь на лечение Александра Шемякина, программа 1011