ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Саши Шемякина

11:50
  • четверг
  • 25 июня 2020

Собрано уже более 4 миллионов рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение Александра Шемякина. Для семьи сумма неподъёмная - более 9 миллионов 700 тысяч рублей.

За прошедшие дни на счёт фонда поступило свыше 4 миллионов. Мы благодарим всех, кто откликнулся и подарил ребёнку шанс на жизнь. Осталось собрать около пяти с половиной миллионов рублей. 

Саша борется с нейробластомой четвертой степени. Семь курсов химиотерапии, операция, лучевая терапия и пересадка костного мозга остановили развитие болезни, но не вылечили полностью. И теперь малыш срочно нуждается в иммунотерапии.

Чтобы помочь Саше, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS  на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты для перевода:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям
ИНН: 7819030709
КПП: 784101001
Р/счет: 40703810655240000096
Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
БИК: 044030653
К/счет: 30101810500000000653
Назначение платежа: помощь на лечение Александра Шемякина, программа 1011

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Саша Шемякин
Саша Шемякин
Саша Шемякин
Саша Шемякин
Саша Шемякин
Саша Шемякин
Саша Шемякин
Саша Шемякин
Саша Шемякин
Саша Шемякин
Саша Шемякин
Саша Шемякин
Саша Шемякин
Саша Шемякин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.