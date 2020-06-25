Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Саши Шемякина

Собрано уже более 4 миллионов рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение Александра Шемякина. Для семьи сумма неподъёмная - более 9 миллионов 700 тысяч рублей.

За прошедшие дни на счёт фонда поступило свыше 4 миллионов. Мы благодарим всех, кто откликнулся и подарил ребёнку шанс на жизнь. Осталось собрать около пяти с половиной миллионов рублей.

Саша борется с нейробластомой четвертой степени. Семь курсов химиотерапии, операция, лучевая терапия и пересадка костного мозга остановили развитие болезни, но не вылечили полностью. И теперь малыш срочно нуждается в иммунотерапии.

Чтобы помочь Саше, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты для перевода:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Александра Шемякина, программа 1011

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