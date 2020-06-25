Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России

Хищник сейчас особенно опасен

В нескольких регионах России - настоящее нашествие медведей. Диких зверей прямо на улицах видели жители Камчатки, Краснодарского и Красноярского края. В одном из сахалинских посёлков встреча косолапого с людьми дважды закончилась трагедией. Специалисты утверждают, что в первые два летних месяца хищник особенно агрессивен. Всё потому что из рек пропадает его основный корм - лососёвые рыбы.

Ночная трасса Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Скорость - 110 километров в час. На автомобиль из темноты набрасывается медведица. Водитель чудом успевает притормозить. Такие встречи на дорогах с лесным зверем в июне стали слишком частыми.

Но одно дело столкнуться с хищником, когда ты в машине. Совсем другое - на двухколесном. Этот велосипедист теперь точно будет отмечать второй день рождения. Мужчина встретил на обочине агрессивного и голодного медведя. И если бы не случайный водитель, ситуация, скорее всего, закончилась бы трагедией.

На Дальнем Востоке встретить медведя сейчас можно везде. Они открыто выходят к людям. Медвежата и вовсе не стесняются: пытаются залезть в дом через окна.

Но отделаться легким испугом получается не у всех. Только на Сахалине в июне хозяин тайги убил двух человек. Трагедией закончилась и встреча с хищником жительницы одного дачного поселка. Пенсионерка слишком поздно увидела зверя у себя на участке и спастись не успела. Еще одна трагедия произошла в лесу: геодезист отбился от группы и оказался один на один с медведем.

"Медведь особенно агрессивен в первой половине июня-июля. В этот период в течение месяца. Обоняние у зверя достаточно хорошо развито. Он чувствует запахи за много-много километров. В данный период времени отсутствую лососёвые в реках, как источник основной кормовой базы медведя", - говорит министр экологии Сахалинской области Владимир Корнев.

Появившаяся опасность вынуждает принимать меры. Министерство экологии выписало ряд предписаний, чтобы избежать несчастных случаев.

"Первое, ни в коем случае не прикармливать зверей. Второе, не оставлять после себя мусор и пищевые отходы. Третье, садоводческим и дачным хозяйствам, граничащим с лесной полосой, ни в коем случае не использовать удобрения из рыбных отходов. Четвёртое, по возможности воздержаться от туристических походов и рыбной ловли в период гона", - говорит замминистра экологии Сахалинской области Данила Дударев.

А ещё не ходить в лес в одиночку, предупреждать МЧС. Если все-таки пришлось, не забывать про средства защиты. Подойдут перцовые баллончики, горны и ракетницы, которые продаются в охотничьих магазинах. От рыбалки и туристических походов лучше отказаться.

Похожая ситуация и в Кавказских горах. Медведей замечают даже на городских улицах в Сочи. По словам экологов, зверь выходит к людям в поисках пищи. В лесах и водоёмах для них сейчас мало корма, поэтому ради еды косолапые готовы на всё. И зачастую хищник настолько наглый, что спугнуть его не в силах ни сирена, ни человек, ни свора собак.

Уже совсем скоро помойки с остатками еды медведям будут не нужны. Горбуша вот-вот пойдет на нерест и количество рыбы в реках и озерах нормализуется. А значит, выходить к людям медведю станет неинтересно.

Екатерина Гоглева, Илья Данильцев. "ТВ Центр".

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