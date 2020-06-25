Киев выразил протест по поводу парада Победы в Крыму

Украина заявляет об "эскалации напряженности"

Ноту протеста направил Киев Москве. Украинские власти возмутились по поводу парада Победы в Крыму. МИД Незалежной опубликовал документ на своем сайте.

По мнению украинской стороны, торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории полуострова приводят к "эскалации напряжения" в украинско-российских отношениях.

Киев периодически выражает протесты по поводу визитов первых лиц российского государства в Крым. Однако в Москве подчеркивают, что властям России никто не вправе указывать, когда и как посещать субъекты федерации. Ноты Украины российские власти оставляют без реакции, передает РИА Новости.

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