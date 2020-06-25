Еще 7113 зараженных COVID-19 выявили в России за сутки

Скончались 92 пациента

В России выявили еще 7113 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 613994.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 885. В Подмосковье заболели еще 467 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 92 пациента с коронавирусом. Из них 12 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 8605 человек.

Выздоровели от коронавируса 6342 человека. Общее число переболевших достигло 375164.

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