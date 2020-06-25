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"Чтобы он понял, кого потерял": Муцениеце снялась в бикини

10:48
  • четверг
  • 25 июня 2020

Звезда постройнела и похорошела после развода

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая недавно развелась с актером Павлом Прилучным, не намерена засиживаться в "разведенках". Все чаще и чаще в ее соцсети появляются довольно откровенные фото, подчеркивающие красоту и притягательность Муцениеце. Видимо, поиск второй половинки надолго не затянется. 
Прилучного заметили в компании звезды "Папиных дочек"

Агата Муцениеце опубликовала в Instagram селфи в бикини. Она сделала его на лежаке возле бассейна, где отдыхала вместе с детьми. "Не бывает много фоток в купальнике", - написала звезда.  

Бег по утрам и диеты пошли Муцениеце на пользу. Она сильно похудела и теперь демонстрирует плоский живот. Фанатам даже показалось, будто после развода артистка помолодела. 

Кто-то из подписчиков заметил в сториз Муцениеце фото с браслетом, на котором выгравированы буквы "А" и "П". Неужели Агата и Павел помирились, подумали некоторые фанаты. "АП" - это "Агата Прилучная", перестаньте, пожалуйста, писать про примирение", - весьма резко ответила звезда. Она начала жизнь с нового листа и не хочет, чтобы ей постоянно напоминали о бывшем супруге. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Agata M (@agataagata)

- Худенькая, хорошенькая. На вид 25, - пишут в комментариях. 

- Чтобы он понял, кого потерял!

- Не зря по утрам бегала. 

- Фигура для мамы двоих детей просто отпад! 

- Агата, Вы шикарна, позитивная. Будьте всегда такая. 

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, которые познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа", объявили о разводе в феврале. Актриса обвинила мужа в домашнем насилии и беспричинной ревности. Актеры развелись 15 июня.

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