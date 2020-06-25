ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В семействе капуцина Матроса в Московском зоопарке родился малыш

11:00
  • четверг
  • 25 июня 2020

Эти животные занесены в Красную книгу

В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы. Теперь в семействе девять цепкохвостых обезьян: самец, две самки и семь детенышей. Отец детеныша - самец Матрос.
Летние веранды, библиотеки и зоопарк вновь открылись в Москве

"Обезьян капуцина плаксы называют так из-за специфического крика, похожего на плач ребенка. У них полухватательный хвост, которым они дополнительно придерживаются. Пол новорожденного детеныша пока не удается определить, так как заботливая мама - самка Нори - редко отпускает его от себя", - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Детеныш пока питается грудным молоком, большую часть времени он передвигается на маме. Рожденных в Московском зоопарке капуцинов отправляют в другие зоопарки, помогая сохранить редкий вид. Эти обезьяны включены в Международную Красную книгу.

Капуцины считаются интеллектуально развитыми. Они используют различные предметы для того, чтобы расколоть или достать еду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обезьяны породы капуцин-плакса
Обезьяны породы капуцин-плакса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.