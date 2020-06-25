В семействе капуцина Матроса в Московском зоопарке родился малыш

Эти животные занесены в Красную книгу

В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы. Теперь в семействе девять цепкохвостых обезьян: самец, две самки и семь детенышей. Отец детеныша - самец Матрос.

"Обезьян капуцина плаксы называют так из-за специфического крика, похожего на плач ребенка. У них полухватательный хвост, которым они дополнительно придерживаются. Пол новорожденного детеныша пока не удается определить, так как заботливая мама - самка Нори - редко отпускает его от себя", - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Детеныш пока питается грудным молоком, большую часть времени он передвигается на маме. Рожденных в Московском зоопарке капуцинов отправляют в другие зоопарки, помогая сохранить редкий вид. Эти обезьяны включены в Международную Красную книгу.

Капуцины считаются интеллектуально развитыми. Они используют различные предметы для того, чтобы расколоть или достать еду.

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