Пелагея показала летние забавы своей красавицы-дочки

Малышка не сидит без дела

После расставания с хоккеистом Иваном Телегиным певица Пелагея с головой погрузилась в творчество и воспитание дочери. Артистка опубликовала в Instagram трогательные кадры, на которых трехлетняя Таисия наслаждается теплыми летними денечками вместе с мамой и бабушкой.

"Некогда отдыхать! У Таси с мамой очень много дел. Всем - приятных забот и отличных результатов!" - написала Пелагея. Она показала, как ее милая дочка играет в куклы, занимается рукоделием, осматривает парник, поливает цветы.

"Выросли цветочки, а из них огурчики", - говорит Тая, осматривая урожай. Судя по видео, девочке нравится отдыхать за городом. Она танцует, прыгает и много смеется, особенно рядом с мамой.

Пелагея давно не выкладывала видео с красавицей-дочкой, поэтому поклонники успели соскучиться по Таисии.

- Вот оно материнское счастье! Такая лапочка! - пишут в комментариях.

- Маленькая Пелагея.

- Обожаю Тасю и ее маму!

- Несомненно, очень важные дела! Наслаждайтесь этими драгоценными секундами, пока время позволяет.

- Мамино счастье, а помощница-то какая.

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. О их расставании стало известно в декабре прошлого года. Ходили слухи, будто экс-возлюбленные не могут поделить имущество, однако Пелагея заверила, что они расходятся мирно и хотят сохранить добрые отношения ради дочери. Официально пара пока не развелась.

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