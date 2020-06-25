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Пелагея показала летние забавы своей красавицы-дочки

11:32
  • четверг
  • 25 июня 2020

Малышка не сидит без дела

После расставания с хоккеистом Иваном Телегиным певица Пелагея с головой погрузилась в творчество и воспитание дочери. Артистка опубликовала в Instagram трогательные кадры, на которых трехлетняя Таисия наслаждается теплыми летними денечками вместе с мамой и бабушкой.  
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"Некогда отдыхать! У Таси с мамой очень много дел. Всем - приятных забот и отличных результатов!" - написала Пелагея. Она показала, как ее милая дочка играет в куклы, занимается рукоделием, осматривает парник, поливает цветы. 

"Выросли цветочки, а из них огурчики", - говорит Тая, осматривая урожай. Судя по видео, девочке нравится отдыхать за городом. Она танцует, прыгает и много смеется, особенно рядом с мамой. 

Пелагея давно не выкладывала видео с красавицей-дочкой, поэтому поклонники успели соскучиться по Таисии. 

- Вот оно материнское счастье! Такая лапочка! - пишут в комментариях. 

- Маленькая Пелагея. 

- Обожаю Тасю и ее маму!

- Несомненно, очень важные дела! Наслаждайтесь этими драгоценными секундами, пока время позволяет. 

- Мамино счастье, а помощница-то какая. 

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. О их расставании стало известно в декабре прошлого года. Ходили слухи, будто экс-возлюбленные не могут поделить имущество, однако Пелагея заверила, что они расходятся мирно и хотят сохранить добрые отношения ради дочери. Официально пара пока не развелась. 

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