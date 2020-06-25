Менее 500 случаев заражения COVID-19 выявлено в Подмосковье за сутки

Такой показатель зафиксирован впервые с 18 апреля

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье улучшается. За сутки в области выявлено менее 500 случаев заражения коронавирусом. Такой показатель зафиксирован впервые с 18 апреля.

Московская область – на втором месте после столицы по числу заразившихся в России. По состоянию на 18 апреля заболевших было 428, а через день число возросло до 709. И вот теперь количество новых случаев снижается – 25 июня зафиксировано 467 случаев заражения.

Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 55 853 случая заражения, сообщил федеральный оперативный штаб. Выздоровели уже 29 002 человека – из них 1 414 за последние сутки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"