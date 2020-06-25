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За российскими школьниками во время ЕГЭ будут наблюдать 12 тысяч медиков

11:52
  • четверг
  • 25 июня 2020

У всех участников измерят температуру

За российскими школьниками в пунктах сдачи единого государственного экзамена будут наблюдать более 12 тысяч медицинских работников. Медики встретят ребят на входе, измерят температуру, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Работы участников ЕГЭ проверит кибермозг

"12 тыс. медицинских работников у нас будет в этом году привлечено к процедуре проведения. Нам в этом году особенно понадобится их помощь. В первую очередь они будут участвовать в проходе ребят, проводить бесконтактную термометрию", - заявил Музаев на пресс-конференции.

Выпускной экзамен в этом году сдают 714 тысяч выпускников. Если у кого-то из участников ЕГЭ окажется повышенная температура, медики решат, стоит ли допускать его к экзамену, передает ТАСС.

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