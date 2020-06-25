За российскими школьниками во время ЕГЭ будут наблюдать 12 тысяч медиков

У всех участников измерят температуру

За российскими школьниками в пунктах сдачи единого государственного экзамена будут наблюдать более 12 тысяч медицинских работников. Медики встретят ребят на входе, измерят температуру, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"12 тыс. медицинских работников у нас будет в этом году привлечено к процедуре проведения. Нам в этом году особенно понадобится их помощь. В первую очередь они будут участвовать в проходе ребят, проводить бесконтактную термометрию", - заявил Музаев на пресс-конференции.

Выпускной экзамен в этом году сдают 714 тысяч выпускников. Если у кого-то из участников ЕГЭ окажется повышенная температура, медики решат, стоит ли допускать его к экзамену, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"