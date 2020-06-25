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В Москве началось электронное голосование по поправкам в Конституцию

11:53
  • четверг
  • 25 июня 2020

Дистанционно проголосовать можно с 25 по 30 июня

Электронное голосование по поправкам в Конституцию стартовало в Москве. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Дистанционное голосование будет проходить с 25 июня до 20:00 30 июня. По словам Реута, такой возможностью решили воспользоваться свыше 1 миллиона москвичей.

Ранее сегодня в Москве открылись участки для голосования. Они будут работать с 8:00 до 20:00, а 30 июня – до 16:00.

Основной день голосования – 1 июля.

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