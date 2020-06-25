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Дмитрий Реут: Видеонаблюдение за ходом голосования будет доступно онлайн

12:15
  • четверг
  • 25 июня 2020

Всю информацию о голосовании выкладывают в открытый доступ

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что видеонаблюдение за ходом голосования по поправкам в Конституцию России будет доступно онлайн. 
В Москве началось электронное голосование по поправкам в Конституцию

"Можно будет смотреть через сеть интернет изображение с камер видеонаблюдения на участках для голосования", - сказал Дмитрий Реут.

По его словам, всю информацию, связанную с голосованием, ежедневно выкладывают в открытый доступ. С ней можно ознакомиться на сайте Центральной избирательной комиссии. 

25 июня в 8:00 в Москве открылись участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России. Участковые комиссии работают без выходных с 8:00 до 20:00. 30 июня они закроются пораньше - в 16:00.

Общероссийское голосование завершится 1 июля. Тогда же будут подведены итоги.

Москвичи могут проголосовать на избирательном участке, пригласить членов избирательной комиссии к себе домой или отдать голос онлайн на портале 2020og.ru. 

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