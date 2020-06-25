ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Десятки иностранных экспертов наблюдают за голосованием по Конституции

12:15
  • четверг
  • 25 июня 2020

Среди них парламентарии, политики и журналисты

Десятки иностранных экспертов наблюдают за тем, как проходит в России общенародное голосование по поправкам в Конституцию. Закон присутствия  наблюдателей из-за рубежа не предусматривает – тем не менее, Общественная палата их пригласила.
В Москве началось электронное голосование по поправкам в Конституцию

"В Общественную палату России поступило множество писем, просьб от граждан других государств. Они высказали просьбу рассмотреть возможность все-таки поучаствовать в ходе наблюдения за голосованием. И Общественная палата России такую возможность предусмотрела", - сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.

Михеева пояснила, что иностранные граждане, естественно, не имеют статус общественного наблюдателя, поскольку это не предусмотрено законом. Они приглашены просто в качестве экспертов. Секретарь ОП добавила, что в числе приглашенных – депутаты зарубежных парламентов, представители политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Штаб по наблюдению и контролю за голосованием
Штаб по наблюдению и контролю за голосованием
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.