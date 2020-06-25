Десятки иностранных экспертов наблюдают за голосованием по Конституции

Среди них парламентарии, политики и журналисты

Десятки иностранных экспертов наблюдают за тем, как проходит в России общенародное голосование по поправкам в Конституцию. Закон присутствия наблюдателей из-за рубежа не предусматривает – тем не менее, Общественная палата их пригласила.

"В Общественную палату России поступило множество писем, просьб от граждан других государств. Они высказали просьбу рассмотреть возможность все-таки поучаствовать в ходе наблюдения за голосованием. И Общественная палата России такую возможность предусмотрела", - сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.

Михеева пояснила, что иностранные граждане, естественно, не имеют статус общественного наблюдателя, поскольку это не предусмотрено законом. Они приглашены просто в качестве экспертов. Секретарь ОП добавила, что в числе приглашенных – депутаты зарубежных парламентов, представители политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты.

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