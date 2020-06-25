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Педагогам разрешили отказаться от участия в ЕГЭ

12:39
  • четверг
  • 25 июня 2020

Речь идет о пожилых учителях

Организаторы единого государственного экзамена следуют рекомендациям Роспотребнадзора и привлекают к проведению ЕГЭ молодых педагогов. Учителям старшего возраста разрешили отказаться от участия в экзамене – без каких-либо административных последствий.
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"Если есть переживания, что какие-то последствия за это будут - телефоны горячей линии есть, просьба нам позвонить, точечно отработаем, примем все меры, чтобы никаких санкций из-за этого отказа к этому учителю не было", - заявил на пресс-конференции врио Рособрнадзора Анзор Музаев.

Музаев добавил, что ситуация будет отрабатываться ведомством совместно с региональными органами исполнительной власти в сфере образования. Он также сообщил, что почти 10% от подавших заявление на участие в ЕГЭ в феврале 2020 года от экзамена впоследствии отказались, передает РИА Новости.

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