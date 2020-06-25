"Выгляжу я как бабушка": Брухунова отреагировала на нападки в Сети

Ей надоели хейтеры

31-летняя Татьяна Брухунова, которая любит одеваться и следит за трендами в мире моды, ответила на обвинения в отсутствии вкуса.

Многие интернет-пользователи считают Брухунову законодательницей мод и обращаются к ней за советами, а многие находят ее стиль вычурным и старомодным. Время от времени супруга Евгения Петросяна дает отпор хейтерам.

"За период карантина я поняла две вещи. Первое - выгляжу я как бабушка (ну нет у меня леопардовых лосин - простите!). Второе - мне не подходит ни единая вещь из имеющихся в шкафу. <…> Недавно "знатоки" договорились до того, что джинсы меня уродуют, а голубая рубашка превращает в вурдалака", - написала Брухунова в Instagram. Людям, которые не уловили иронии в ее словах, признание девушки показалось весьма странным.

По словам модницы, гадости ей пишут в основном боты. На их страницах в соцсети нет ни фотографий, ни записей. "То, что они проплачены, я доподлинно знаю", - говорит молодая возлюбленная Петросяна.

В комментариях кто-то заявил, что Брухунова ужасно одевается и что за это высказывание он не получил ни копейки. Девушка спросила юзера, зачем тот заходит на ее страницу. Ответа она не дождалась.

Слухи о романе Петросяна и Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. Петросян и Брухунова не комментируют свои отношения, но уже и не скрывают их. По данным СМИ, они поженились в 2019 году в Кутузовском загсе.

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