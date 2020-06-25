Кремль отверг претензии Лукашенко

Лукашенко заявил, что Россия вмешивается в выборы в Белоруссии

Россия никогда не вмешивалась и планирует вмешиваться в выборы в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания Александра Лукашенко.

Он заметил, что обвиняющая сторона должна предоставить хоть какие-то аргументы. Минск никаких доводов в защиту своей позиции не высказывал. Это, по словам Пескова, "обязывает задуматься", пишет "Интерфакс".

Ранее Александр Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы в Белоруссии со стороны России и Польши. По его словам, за оппонентами действующей власти стоят "кукловоды" из обеих стран.

"Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - пожаловался Лукашенко.

По его словам, этот вопрос он намерен обсудить с Владимиром Путиным на встрече с ближайшее время. Когда именно это произойдет, Лукашенко не уточнил.

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