ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль отверг претензии Лукашенко

13:19
  • четверг
  • 25 июня 2020

Лукашенко заявил, что Россия вмешивается в выборы в Белоруссии

Россия никогда не вмешивалась и планирует вмешиваться в выборы в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания Александра Лукашенко.

Он заметил, что обвиняющая сторона должна предоставить хоть какие-то аргументы. Минск никаких доводов в защиту своей позиции не высказывал. Это, по словам Пескова, "обязывает задуматься", пишет "Интерфакс".

Ранее Александр Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы в Белоруссии со стороны России и Польши. По его словам, за оппонентами действующей власти стоят "кукловоды" из обеих стран.

"Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - пожаловался Лукашенко.

По его словам, этот вопрос он намерен обсудить с Владимиром Путиным на встрече с ближайшее время. Когда именно это произойдет, Лукашенко не уточнил.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.