Глава МТПП заявил о старте программы "Миллиион призов"

Первый розыгрыш пройдет уже сегодня

В Москве стартовала программа "Миллион призов". Первый розыгрыш сертификатов состоится 25 июня в 22:00, сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Всего предусмотрено 2 миллиона призов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов. Один балл приравнивается к одному рублю. Сертификаты можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения.

На сегодняшний день к программе "Миллион призов" присоединились более 80 компаний, отметил Платонов.

"Для того чтобы максимальное количество горожан смогли стать участниками этой программы, мы решили, что распространение сертификатов пройдет в дни Общероссийского голосования с 25 июня по 1 июля. Участвовать в программе может каждый гражданин Москвы, который проголосовал в любой форме: очно или дистанционно", - сказал он.

Итоги акции ежедневно в 8:30 будут подводиться на сайте программы ag-vmeste.ru. Также победители получат SMS с информацией о результатах розыгрыша.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"