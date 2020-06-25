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Василий Лановой отметил актуальность предложенных поправок к Конституции

13:29
  • четверг
  • 25 июня 2020

Он обязательно примет участие в голосовании

Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой назвал актуальными поправки в Конституцию о запрете на отчуждение территорий России и о защите исторической правды. 
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"Земля наша веками прирастала, завоевывалась русскими людьми, они отдавали жизни за нее. И она должна нам принадлежать. Это должно быть четко, черным по белому прописано в Конституции. Никаких либеральных соплей тут быть не может, и даже переговоры на тему передачи нашей территории должны быть запрещены законом", - цитирует Ланового aif.ru.

По его словам, россияне вечно будут обязаны своим великим предкам, которые защитили Россию в годы Великой Отечественной войны. Целостность страны должна защищаться законодательно, уверен актер. 

"Сегодня многие хотят переписать историю. Кому-то стало выгодно искажать факты, принижать ценность нашей победы, просто вычеркнуть из мировой истории подвиг советских солдат. Каждый раз, когда я вижу по телевидению варварски сломанный памятник или слышу лживые домыслы и предвзятые оценки событий тех времен, у меня невольно сжимаются кулаки. <...> Так что поправка, которая гарантирует защиту исторической правды, очень своевременна", - заявил Василий Лановой. 

Он также поддерживает поправку о росте пенсий и социальных выплатах. Они будут индексироваться регулярно, если россияне проголосуют за поправки в Основной закон. 

Лановой сказал, что обязательно примет участие в голосовании, причем сделает это одним из первых.   

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Его итоги подведут 1 июля.

Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00. При входе на участки для голосования члены комиссии измеряют температуру граждан, а также выдают средства индивидуальной защиты.  

Москвичи могут проголосовать на удобном для них участке, принять членов комиссии дома или отдать голос онлайн на портале 2020og.ru.

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