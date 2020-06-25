Песков проголосовал по поправкам в Конституцию прямо из машины

Пресс-секретарь уверен, что они закрепляют социальный характер государства

Принятие поправок к Конституции России обусловлено необходимостью закрепить социальный характер государства. Это главное отличие от ситуации 2008 года, когда предлагалось изменить основной закон таким образом, чтобы позволить действующему президенту в третий раз выставлять свою кандидатуру на выборах, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ситуация другая. Сейчас акцент делается именно на тех поправках, которые укрепляют суверенитет страны, укрепляют социальный характер нашего государства", - сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что изменения выводят на передний план пункты, наиболее важные для россиян – что и было подтверждено во время общественного обсуждения.

Дмитрий Песков уже принял участие в голосовании по поправкам. Пресс-секретарь рассказал, что три дня назад без проблем подал заявление об электронном голосовании на портале госуслуг. А 25 июня проголосовал по дороге на работу – прямо из машины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"