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Памфилова отметила санитарные меры на голосовании по Конституции

14:49
  • четверг
  • 25 июня 2020

Они беспрецедентные

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон началось сегодня. Сделать выбор можно до 1 июля разными способами, даже на дому. А жители Москвы и Нижегородской области могут выразить свое мнение в электронной форме.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию сегодня началось по всей стране - уже открыты почти 96 тысяч участков. Везде с соблюдением норм безопасности.

"Основное - это жизнь и здоровье наших людей. Мы сознательно перестраховались, даже несмотря на то, что дата голосования была перенесена на первое июля. Президент это сделал в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Несмотря на это, в отличие от многих стран, мы приняли беспрецедентные меры санитарной безопасности", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

К традиционным атрибутам голосования - паспорту и бюллетеню - теперь добавились маска, перчатки и антисептик. На входе: обязательное измерение температуры. Стрелки на полу показывают направление движения, чтобы развести потоки избирателей. Впрочем, людей на участках немного. Именно для того, чтобы избежать скопления избирателей, голосование решено проводить в течение недели. А в Нижегородской области и Москве это можно сделать также и в электронной форме. Заявки принимались до 21 июня на порталах госуслуг и mos.ru.

В Москве открыты больше трёх с половиной тысяч участков. Следят за ходом голосования 20 тысяч наблюдателей. Координирует их работу общественный штаб, в котором отдельное подразделение контролирует, как проходит электронное волеизъявление. Выразить своё мнение онлайн решили более миллиона москвичей.

"Вчера штаб затребовал из миллиона 51 тысячи случайным образом отобранные пять тысяч номеров, чтобы прозвонить, действительно ли люди подавали заявления. Все, до кого дозвонились и кто согласился говорить, все подтвердили, что они лично подавали заявление", - заявил зампред Общественной палаты Алексей Венедиктов.

В штабе подчеркнули: если человек по каким-либо причинам не проголосует электронно, он сможет сделать это уже лично на избирательном участке 1 июля, без каких либо дополнительных заявлений. Сотрудник комиссии лишь должен будет свериться с реестром. В Москве, как и еще в 70 регионах, все участки оборудованы видеокамерами. А поскольку голосование продлится неделю, избирательные урны останутся под наблюдением круглые сутки. Для этого в помещениях даже не будут выключать свет. А сейфы с документами на ночь опечатывать.

Алексей Платонов, Ольга Скрипникова. "ТВ Центр".

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Общественный штаб по наблюдению и контролю за голосованием
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
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