Собянин открыл Московский международный онкологический центр

Он станет одним из лучших в Европе

В столице появился Московский международный онкологический центр. Новую клинику мирового уровня открыл Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Центр построен по соглашению правительства Москвы и частной медицинской организации. В нём создано уникальное отделение лучевой терапии, которое оснащено линейными ускорителями последнего поколения. Такое оборудование позволяет в процессе лечения прицельно облучать опухоли любой формы и локализации, максимально защищая здоровые ткани. В рамках договора со столичной мэрией в Центре будут оказывать медпомощь по тарифам ОМС.

"Москва создает свою систему, вкладывает бюджетные немалые деньги в развитие этой всей системы: материальной базы, организацию, лаборатории. Но есть большой интерес со стороны частных инвесторов. Я благодарен им. Действительно, целый ряд компаний вкладываются в эту непростую отрасль. Один из крупнейших инвесторов в онкологии - это клиника EMC, одна из крупнейших частных клиник в нашей стране. Мы в свое время передали в концессию морально и физически устаревшее здание. И сегодня получили одну из лучших в Европе клиник в области онкологии, обеспеченную самыми новейшими технологиями, которые есть в мире", - сказал Собянин.

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