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Мишустин объяснил цель налогового маневра в IT-отрасли

14:57
  • четверг
  • 25 июня 2020

Вести бизнес в России должно быть выгоднее

В правительстве обсудили шаги, необходимые для реализации инициатив Владимира Путина по поддержке граждан и экономики страны во время пандемии. 

Во вторник президент в своём обращении поручил продлить на июль и август стимулирующие надбавки медикам, которые работают с больными коронавирусом. На эти цели кабмин выделит свыше 20 миллиардов рублей. Кроме того, по инициативе главы государства, правительство направит более 270 миллиардов на помощь семьям с детьми до 16 лет. Они дополнительно получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Также речь зашла о поддержке бизнеса. Особое внимание будет уделено сфере IT, как одной из наиболее перспективных для развития экономики страны.

"Предлагается, в частности, кардинально снизить ставку страховых взносов до 7,6% и налога на прибыль с 20 до 3%. Это будет она из самых низких налоговых ставок в мире, и такой манёвр преследует две ключевые цели.  Первое, налоговая нагрузка отечественных компаний при ведении бизнеса в России не должна быть выше, чем налоговая нагрузка иностранных компаний, извлекающих прибыль от источников в нашей стране. Второе, заниматься бизнесом на иностранных рынках должно быть выгоднее из России, чем из какой-либо иной страны", - заявил Мишустин.

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