Явка на электронное голосование по Конституции составила 20%

За четыре часа проголосовали свыше 166 тысяч человек

Сегодня стартовало голосование по поправкам в Конституцию. В столице открылось более 3,5 тысяч избирательных участков. Одновременно началось и голосование онлайн. За первые четыре часа свои голоса отдали уже 20% избирателей, выбравших электронную форму. За происходящим следят в Общественном штабе по наблюдению за голосованием.

В общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием внимательно следят за тем, что происходит на избирательных участках. В Москве их 3600. Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации началось сегодня в 8 утра. И продлится неделю. Москвичи сами решали, как будут голосовать – онлайн или на участке. Все, кто зарегистрировался для дистанционного голосования, могут отдать свой голос начиная с сегодняшнего дня и до 19: 50 30 июня. В Москве этот способ выбрали больше миллиона человек. Система максимально прозрачная. Все данные выводят на медиаэкраны в наблюдательном штабе. Здесь же установлены 120 принтеров, которые дублируют электронные бюллетени.

"Первая группа - это так называемые выданные бюллетени, это когда человек зашел в свой кабинет, получил эсэмэску и получил бюллетень. Вторая группа принтеров - она помогает нам, когда человек опустил бюллетень, она его печатает. Для чего все это сделано? Чтоб в случае, если произойдет технический сбой, и потребуется ручной пересчет, это может быть осуществимо", - сообщил секретарь территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Алексей Спиваков.

Особый контроль за тем, чтобы никто не смог проголосовать два раза: онлайн и офлайн. Это отслеживает и сама система и комиссии на участках. На любые спорные ситуации реагируют наблюдатели.

"Наблюдатели работают, звонки от наблюдателей в колл-центр идут, видеонаблюдение работает, пока каких-то серьезных нарушений не отмечено. Именно нарушений, не предположений, не публикаций в соцсетях людей, а именно настоящих нарушений. Но мы внимательно смотрим, все инструменты работают, всё отслеживается и наблюдается", - рассказал представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию Александр Асафов.

Сделано все необходимое, чтобы голосование было безопасным для здоровья и голосующих, и членов комиссий. На входе в участки измеряют температуру. Выдают маски и перчатки. На полу разметка, чтобы все соблюдали безопасную дистанцию. Поверхности регулярно дезинфицируют.

К тем, кто изъявил желание проголосовать на дому, придут члены участковой комиссии с бюллетенями и переносными ящиками. В удобное время. Процедура бесконтактная.

Все это необходимо, чтобы максимально обезопасить избирателей и сделать процедуру доступной и комфортной. Всероссийский день голосования - 1 июля - объявлен выходным днем.

Здесь, в общественном штабе по контролю за голосованием готовы к предстоящей неделе, называют ее марафоном. А сегодняшний старт удачным.

Виктор Прокушев, Юлия Богоманшина, Наталья Епифанова, Сергей Ким. "ТВ Центр".

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