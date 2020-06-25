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Реконструкцию станции "Смоленская" показали на видео

15:07
  • четверг
  • 25 июня 2020

Работы завершатся в следующем году

Продолжаются работы по реконструкции станции метро "Смоленская" синей ветки столичного метро. Самый сложный этап - снятие 200-килограммового  фундамента эскалаторного комплекса - выполнен на 50%. После демонтажа установят новые подъемники, а саму станцию отреставрируют, сохранив её исторический облик.

Вот уже четыре месяца этот участок поезда идут без остановки - станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии временно выключена из схемы Московского метро для масштабной реконструкции. Основные работы идут на эскалаторном наклоне. Планируется заменить все три подъемника, которые проработали изрядный срок - с момента открытия станции в 1953 году.

"Сейчас происходит один из трудоемких видов работ -  в мае, после того, как три эскалатора были демонтированы, приступили к работам по резке и демонтажу бетонного основания. Это работа очень большая, применяется алмазная резка. Предстоит демонтировать около 200 кубометров бетона. На сегодняшний день демонтировано около 50 процентов", - сообщил первый заместитель начальника Метрополитена Дмитрий Дощатов.

Работы идут в три смены, они не останавливались даже во время пандемии. После разбора фундамента строители заменят все инженерные сети и коммуникации. Новые эскалаторы будут более безопасными, у них будет современная система управления и для удобства подсветят ступени.

Кроме движущихся лестниц, изменится и вестибюль станции. Отреставрируют свод и мраморные стены, восстановят даже деревянные будки для телефонных автоматов, а кассы вернут на историческое место в центре зала.  

"Вся лепнина, все это будет отреставрировано, обновлено, новая система освещения, но все останется на прежнем уровне. По историческому облику", - говорит руководитель проекта реконструкции Александр Анискин.

На время ремонта пассажиры пользуются дублером - Филевской линией. На одноименной станции "Смоленская" голубой ветки подготовились к наплыву пассажиров и максимально освободили пространство: теперь улица стала вестибюлем. Сюда перенесли автоматы по продаже билетов и кассы. Людям пришлось перестраивать маршруты, разница по времени - около 10 минут. Обновленная "Смоленская" вновь откроется для пассажиров в следующем году.

Наталья Тарасова, Валерий Белинский, Павел Скворцов, Мария Леванова. "ТВ Центр".

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Реконструкция станции метро "Смоленская"
Реконструкция станции метро "Смоленская"
Реконструкция станции метро "Смоленская"
Реконструкция станции метро "Смоленская"
Реконструкция станции метро "Смоленская"
Реконструкция станции метро "Смоленская"
Реконструкция станции метро "Смоленская"
Реконструкция станции метро "Смоленская"
Реконструкция станции метро "Смоленская"
Реконструкция станции метро "Смоленская"
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