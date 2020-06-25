Реконструкцию станции "Смоленская" показали на видео

Работы завершатся в следующем году

Продолжаются работы по реконструкции станции метро "Смоленская" синей ветки столичного метро. Самый сложный этап - снятие 200-килограммового фундамента эскалаторного комплекса - выполнен на 50%. После демонтажа установят новые подъемники, а саму станцию отреставрируют, сохранив её исторический облик.

Вот уже четыре месяца этот участок поезда идут без остановки - станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии временно выключена из схемы Московского метро для масштабной реконструкции. Основные работы идут на эскалаторном наклоне. Планируется заменить все три подъемника, которые проработали изрядный срок - с момента открытия станции в 1953 году.

"Сейчас происходит один из трудоемких видов работ - в мае, после того, как три эскалатора были демонтированы, приступили к работам по резке и демонтажу бетонного основания. Это работа очень большая, применяется алмазная резка. Предстоит демонтировать около 200 кубометров бетона. На сегодняшний день демонтировано около 50 процентов", - сообщил первый заместитель начальника Метрополитена Дмитрий Дощатов.

Работы идут в три смены, они не останавливались даже во время пандемии. После разбора фундамента строители заменят все инженерные сети и коммуникации. Новые эскалаторы будут более безопасными, у них будет современная система управления и для удобства подсветят ступени.

Кроме движущихся лестниц, изменится и вестибюль станции. Отреставрируют свод и мраморные стены, восстановят даже деревянные будки для телефонных автоматов, а кассы вернут на историческое место в центре зала.

"Вся лепнина, все это будет отреставрировано, обновлено, новая система освещения, но все останется на прежнем уровне. По историческому облику", - говорит руководитель проекта реконструкции Александр Анискин.

На время ремонта пассажиры пользуются дублером - Филевской линией. На одноименной станции "Смоленская" голубой ветки подготовились к наплыву пассажиров и максимально освободили пространство: теперь улица стала вестибюлем. Сюда перенесли автоматы по продаже билетов и кассы. Людям пришлось перестраивать маршруты, разница по времени - около 10 минут. Обновленная "Смоленская" вновь откроется для пассажиров в следующем году.

Наталья Тарасова, Валерий Белинский, Павел Скворцов, Мария Леванова. "ТВ Центр".

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