Цель - полное уничтожение: как в Подмосковье борются с борщевиком

Получается не везде

Внушительные штрафы, специальные бригады и химическая обработка: цель - полное уничтожение борщевика. В Подмосковье принимают все меры в борьбе с этим ядовитым растением. Где-то даже удается одержать победу. Почему она оказывается недолгой, и борщевик вновь захватывает вроде бы очищенные от него территории.

На борьбу с борщевиком брошены мощнейшие гербициды. В Мытищах даже заложили в бюджете отдельную статью расходов на химическое уничтожение ядовитого сорняка - три с половиной миллиона рублей.

"Это первый этап. Второй этап заключается в механической обработке - это скашивание, перекапывание", - объясняет замглавы города Светлана Лысенко.

В некоторых местах благодаря такой многоэтапной атаке борщевик удалось побороть. Но до окончательной победы далеко.

Всего в ста метрах от того места, где идет активная борьба с опасным сорняком, совсем другая картина. Здесь борщевик цветет полным цветом. Растения достигают 3 метров в высоту. По словам местных жителей, - это частная территория, владелец которой, очевидно, давно уже не заботится о ее состоянии.

Чтобы на соседней поляне снова заколосился ядовитый сорняк, хватит нескольких семян с этих кустов - ветер разносит их быстро. Выход один: сделать борьбу с борщевиком личным делом каждого землевладельца.

"К нарушителям мы будем применять меры административного реагирования. Для этого есть соответствующий закон и достаточно внушительные штрафы, на юридических лиц они достигают суммы до миллиона рублей", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Алексей Разин.

За борщевиком идет настоящая "охота". Мобильные бригады заглядывают в каждый двор. Незнание "врага" в лицо не освобождает от ответственности. На первый раз предупреждение, а дальше штраф. Но куда страшнее расплатиться собственным здоровьем. Всего одного неосторожного контакта с борщевиком достаточно, чтобы оказаться с ожогами в больнице.

"Очень аккуратно его срубал, то есть я не подходил к нему близко. И, видимо, когда я проходил мимо, нечаянно задел, а потом руками как-то это разнес, видимо", - говорит пострадавший от борщевика Сергей Карачков.

Опасный химический ожог возникает, если ядовитый сок попал на кожу, а после этого человек оказался под солнцем. Причем, проявиться он может не сразу.

"Это гиперемия, которая появляется не сразу, она появляется через сутки, через двое и даже в более продолжительное время. У нас пациенты были, у которых и через неделю возникали", - говорит ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств НИИ им. Склифосовского Анастасия Симонова.

В этом году в институте Склифосовского для лечения ожогов от борщевика применили революционное средство - коллагеновые повязки, которые помогут избежать рубцевания кожи. А чтобы предупредить такие неприятные последствия, власти Подмосковья открыли горячую линию, куда можно сообщать, где растет ядовитый сорняк.

Елена Сахно, Мария Леванова, Алексей Комаров, Дмитрий Шаракин, Сергей Титов. "ТВ Центр".

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