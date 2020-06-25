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Количество наркозависимых школьников в России снизилось

15:17
  • четверг
  • 25 июня 2020

До "единичных случаев"

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией. В столице этой проблеме уделяют особое внимание. 

Одно из приоритетных направлений - индивидуальный подход к каждому из таких пациентов. Москва также предлагает различные программы для молодёжи, которые помогают предотвратить не только наркотическую, но и любую другую зависимость, наносящую здоровью непоправимый ущерб.

"Количество выявленных потребителей наркотиков среди школьников и в вузах, оно с каждым годом тоже падает. Если 10-15 лет назад мы выявляли в школах до 10% учеников, которые имели опыт употребления наркотиков, то сейчас это сотые процента. А то и тысячные. Единичные случаи", - заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и министерства здравоохранения Евгений Брюн.

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