Количество наркозависимых школьников в России снизилось

До "единичных случаев"

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией. В столице этой проблеме уделяют особое внимание.

Одно из приоритетных направлений - индивидуальный подход к каждому из таких пациентов. Москва также предлагает различные программы для молодёжи, которые помогают предотвратить не только наркотическую, но и любую другую зависимость, наносящую здоровью непоправимый ущерб.

"Количество выявленных потребителей наркотиков среди школьников и в вузах, оно с каждым годом тоже падает. Если 10-15 лет назад мы выявляли в школах до 10% учеников, которые имели опыт употребления наркотиков, то сейчас это сотые процента. А то и тысячные. Единичные случаи", - заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и министерства здравоохранения Евгений Брюн.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"