Мишустин: нефтяные компании создадут фонды для борьбы с разливами

Законопроект рассмотрен на заседании кабмина

Резервные фонды для финансирования ликвидации последствий разливов должны создавать нефтяные компании. В законопроекте, который рассматривает правительство на своем заседании, отмечается также необходимость учений по устранению подобных ситуаций.

"Законопроект предусматривает, что компании, которые занимаются добычей, транспортировкой и хранением нефти и продуктов ее переработки, должны будут утверждать планы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и проводить соответствующие учения, а также создавать специальные резервные фонды, из которых будет финансироваться устранение последствий таких разливов", - заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

Кабмин также обсуждает планы по выполнению поручений президента, которые Владимир Путин озвучил в своем недавнем обращении к россиянам. В частности, как сообщил Мишустин, правительство направит более 270 миллиардов рублей на новые единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте до 16 лет.

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