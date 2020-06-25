Голоса пытавшихся голосовать онлайн и очно москвичей учтут лишь единожды

В России стартовало голосование по внесению изменений в Конституцию

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов высказался о гражданах, которые пытались дважды проголосовать по поправкам к Конституции - сначала онлайн, а потом на избирательных участках. Их голоса будут учтены только один раз.

"На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках № 1958 в Орехово-Борисово Южном и № 141 в Тверском районе", - сообщил Ермолов.

В отношении членов территориальных избирательных комиссий, которые допустили этих москвичей до голосования, будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома.

Юрий Ермолов рассказал, что урны с повторно выданными бюллетенями на обоих участках опечатаны, а находящиеся в них бюллетени будут аннулированы.

"Гражданин Павел Лобков уже проголосовал электронно, его голос в онлайн-системе учтен. У Василия Вайнсенберга остается возможность проголосовать электронно до 20:00 30 июня, либо он может сделать это очно на традиционном участке 1 июля", - отметил Ермолов.

Напомним, что общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Его итоги подведут 1 июля.

Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00. При входе на участки для голосования члены комиссии измеряют температуру граждан, а также выдают средства индивидуальной защиты.

Москвичи могут проголосовать на удобном для них участке, принять членов комиссии дома или отдать голос онлайн на портале 2020og.ru.

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