ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голоса пытавшихся голосовать онлайн и очно москвичей учтут лишь единожды

14:10
  • четверг
  • 25 июня 2020

В России стартовало голосование по внесению изменений в Конституцию

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов высказался о гражданах, которые пытались дважды проголосовать по поправкам к Конституции - сначала онлайн, а потом на избирательных участках. Их голоса будут учтены только один раз. 
Василий Лановой отметил актуальность предложенных поправок к Конституции

"На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках № 1958 в Орехово-Борисово Южном и № 141 в Тверском районе", - сообщил Ермолов. 

В отношении членов территориальных избирательных комиссий, которые допустили этих москвичей до голосования, будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома. 

Юрий Ермолов рассказал, что урны с повторно выданными бюллетенями на обоих участках опечатаны, а находящиеся в них бюллетени будут аннулированы.  

"Гражданин Павел Лобков уже проголосовал электронно, его голос в онлайн-системе учтен. У Василия Вайнсенберга остается возможность проголосовать электронно до 20:00 30 июня, либо он может сделать это очно на традиционном участке 1 июля", - отметил Ермолов.

Напомним, что общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Его итоги подведут 1 июля.

Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00. При входе на участки для голосования члены комиссии измеряют температуру граждан, а также выдают средства индивидуальной защиты.  

Москвичи могут проголосовать на удобном для них участке, принять членов комиссии дома или отдать голос онлайн на портале 2020og.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.