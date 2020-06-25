Депутат МГД Козлов отметил удобство и простоту дистанционного голосования в Москве

Электронные сервисы приобретают все большую популярность у москвичей

Более 1 миллиона жителей столицы выбрали электронный формат голосования по поправкам в Конституцию. Процесс надежно защищен, он основан на платформе блокчейн, отметил в беседе с журналистами депутат Мосгордумы Александр Козлов.

"Технология блокчейн позволяет надежно защитить процедуру при голосовании. Не допускает какие-либо вбросы или корректировки, то есть сама по себе технология дает стопроцентную защиту", - заявил парламентарий Агентству городских новостей "Москва".

Козлов напомнил, что Общественная палата как сейчас, так и при выборе депутатов в Московскую городскую думу в трех пилотных округах, объявила награду в 2 миллиона рублей тому хакеру, который сможет взломать систему. Однако попытки взломщиков не увенчались успехом. Депутат убежден, что именно электронные сервисы позволяют не допустить манипуляций, спекуляций или корректировок.

Дистанционное голосование началось 25 июня в 10:00 и продлится до 20:00 30 июня. Александр Козлов отметил удобство и простоту такого метода – депутат испытал его лично, отдав свой голос.

"Это легко и очень быстро удалось сделать, без всяких проблем. Зайти на портал mos.ru и высказаться по поправкам. Мы видим, что все больше москвичей используют такие электронные сервисы. Это касается портала "Активный гражданин" - в рамках вопросов благоустройства, инновации, градостроительных решений", - сказал парламентарий.

Козлов уверен, что за электронным голосованием – как и за другими цифровыми сервисами - будущее. Это позволяет охватить большее число людей, дает возможность высказаться людям, независимо от того, где они находятся - на даче, дома, на работе.

Сейчас в рамках Общественного штаба, членом которого является Александр Козлов, идет наблюдение за ходом голосования по поправкам в Конституцию. Депутат подчеркнул, что в Москве все идет в штатном режиме, возможность проголосовать дистанционно сохраняется до 1 июля.

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